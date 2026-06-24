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- Samantha: ಸಮಂತಾ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಎದುರಾಳಿಯಾದ್ರಾ ಮಹೇಶ್, ವಿಷ್ಣು, ತೇಜ? ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕುತ್ತು ಬರುತ್ತಾ?
Samantha: ಸಮಂತಾ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಎದುರಾಳಿಯಾದ್ರಾ ಮಹೇಶ್, ವಿಷ್ಣು, ತೇಜ? ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕುತ್ತು ಬರುತ್ತಾ?
Actress Samantha Movie: ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅಭಿನಯದ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಲು ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಹಳೆಯ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
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Image Credit : instagram
ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಸಿನಿಮಾ
ಸಮಂತಾ ನಟನೆಯ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸಮಂತಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಂತಾ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
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Image Credit : Asianet News
ಸಮಂತಾಗೆ ಮೂವರು ಹೀರೋಗಳ ಪೈಪೋಟಿ
ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದರೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಮೂವರು ನಟರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
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Image Credit : sun nxt
ಒಕ್ಕಡು
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಮಾಸ್ ಹಿಟ್ 'ಒಕ್ಕಡು'. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಹೆಸರು ಮಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಒಕ್ಕಡು' ಚಿತ್ರ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
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Image Credit : our own
ಹನುಮಾನ್
ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ಅವರ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಹನುಮಾನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜೂನ್ 25 ರಂದು 3D ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸೂಪರ್ಹೀರೋ, ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು.
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Image Credit : Asianet News
ಕನ್ನಪ್ಪ
ಮಂಚು ವಿಷ್ಣು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರ 'ಕನ್ನಪ್ಪ'. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಚು ವಿಷ್ಣು ನಟನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳು ಸಿಕ್ಕರೂ, ಚಿತ್ರವು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ರೀ-ರಿಲೀಸ್ಗಳಿಂದ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶೋಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಂತಾ ಚಿತ್ರದ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದು.
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