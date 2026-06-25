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- 'ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ' ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ; ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯುಟಿ!
'ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ' ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ; ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯುಟಿ!
ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಟಿಯರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ನಟನೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ (South Cinema) ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗ (Bollywood) ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಟಿಯರನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕಟು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ?
'ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಮನ್ನಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಾತಾವರಣವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ನೋಟ (Gaze) ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅನೇಕರು ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ (Patriarchal) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಜ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಟಿಯರನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ:
ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ತಮನ್ನಾ, 'ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಿಗೆ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ
ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಆಕೆ ಅಭಿನಯದಲ್ಲೂ ನಿಸ್ಸೀಮಳಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಸಾಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುವ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು 'ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಂಗ್'!
ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯಗಳ (Item Songs) ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಮನ್ನಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ಇದನ್ನು ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಎನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಂಗ್ ಎನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಆ ಹಾಡುಗಳು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
'ಚಮ್ಮಕ್ ಚಲ್ಲೋ' ಅಥವಾ 'ಶೀಲಾ ಕಿ ಜವಾನಿ' ಹಾಡುಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೋತರೂ, ಇಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು:
ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಓಡೆಲಾ 2' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅಭಿನಯದ 'ವಾನ್' (Vvan) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 2026ರಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಾಜಿ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಿರುವ 'ರಾಗಿಣಿ 3' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ತಮನ್ನಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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