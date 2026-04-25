- Home
- Entertainment
- Cine World
- Eid 2027 Clash: ಸಲ್ಮಾನ್ vs ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವಾರ್; ಗೆಲ್ಲೋದ್ಯಾರು ಈ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್?
Eid 2027 Clash: ಸಲ್ಮಾನ್ vs ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವಾರ್; ಗೆಲ್ಲೋದ್ಯಾರು ಈ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್?
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ಈದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, 2027ರ ಈದ್ಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದೇ ದಿನ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಹ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
2027ರ ಈದ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವನ್ನು 2027ರ ಈದ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜ ನಟರ ನಡುವೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ. ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಲವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಈ ಬಾರಿ ಸೌತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'SVC63' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ದಿಲ್ ರಾಜು ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'SVC63' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಯನತಾರಾ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಯನತಾರಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ 'ಜವಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೂರ್ವ ಲಾಖಿಯಾ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಂದೀಪ್ ವಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಈ ಚಿತ್ರವು 2027ರ ಈದ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ.
'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ತೃಪ್ತಿ ಡಿಮ್ರಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ಟೀಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಕ್ಷನ್-ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರ 'ಫೌಜಿ'. ಇದನ್ನು ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು 1940ರ ದಶಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಯುದ್ಧದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ಜಯಪ್ರದಾ, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಮಾನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನಾಯಕಿ.
