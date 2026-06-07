ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಮಹೋನ್ನತ ಸಿನಿಮಾ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಕ್ರೇಜ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂವಾದವೊಂದರಲ್ಲಿ, ರಾಮ ಮತ್ತು ಕುಂಭಕರ್ಣನ ನಡುವಿನ ಮಹಾ ಕದನದ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದು ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹನುಮಂತನ ಬಾಲ ಮತ್ತು ರಥದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ತರುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದ ಕುತೂಹಲ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ರಾಮನ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾಗಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.
60 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕೃಷ್ಣನಂತಹ ವರ್ಚಸ್ಸು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 60 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ, 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂಶಗಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಊಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇದೊಂದು ಪೌರಾಣಿಕ, ಸಾಹಸಮಯ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಕೂಡ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ವಾರಣಾಸಿ' ದಶಕದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.