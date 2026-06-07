ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈಲಿನಿಂದ ಕಾಲು ಹೊರಗಿಟ್ಟರೆ, ಪಕ್ಕದ ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಲು ಬಡಿಯುತ್ತಾ? ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳೇನು?
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ರೈಲು ತರಲು, ಪ್ಯಾರಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೇಕಂತಲೇ ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಹೊರಗಿಡುತ್ತಾನೆ, ಆಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಬರುವ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಲು ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದು ಅದು ತುಂಡಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರೈಲಿನಿಂದ ಕಾಲು ಹೊರಗಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ರೈಲು ಬಡಿಯುತ್ತಾ? ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು, ಎರಡು ಹಳಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ? ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ, ಎರಡು ರೈಲುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರರ್ಥ ಎರಡು ರೈಲುಗಳ ನಡುವೆ ತುಂಬಾ ಅಂತರವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಎರಡು ರೈಲುಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವೇ ಅಡಿಗಳ ಅಂತರ ಮಾತ್ರ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಅಥವಾ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರ ಚಾಚಿದರೆ, ಎದುರಿನಿಂದ ಬರುವ ರೈಲು ಅಥವಾ ಅದರ ಬೋಗಿ ತಾಗುವ ಅಪಾಯ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತದೆ.
ರೈಲಿನ ವೇಗವೂ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
ಒಂದು ರೈಲು ಗಂಟೆಗೆ 80 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎದುರಿನಿಂದ ಬರುವ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಲು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಎರಡೂ ರೈಲುಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 160 ಕಿ.ಮೀ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಗಿದರೂ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲಿನ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ಕಾಲು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಅಪಘಾತಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಚುಗಳು ತಾಗಿ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮಾದಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.