ನಟಿ ಗೀತೂ ಮೋಹ ನ್‌ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಯಶ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಮಹಿಳಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಗೀತು ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್-ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಗೋವಾದ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಗೀತೂ ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್ ಮಾತು!

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿ ರಸಿಕರು ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ಸ್'. ನಟಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಯಶ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೆಜಿಎಫ್ 2' ನಂತರ ಯಶ್ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ಸುದೇವ್ ನಾಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಇದೆ.

ಸದ್ಯ, ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾತುಗಳು ಸಖತ್ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗಂಡಸರೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ. ಆದರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್‌ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೊಸತು. 

Related Articles

'ನೋ ಕಿಸ್' ನೀತಿ ಮುರಿದ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಪತ್ನಿ ಕಾಜೋಲ್; ಈ ಚೇಂಜ್‌ ಹಿಂದಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಏನು?
ತೆಲುಗು ಸ್ಟಾರ್ ಆಂಕರ್ ಉದಯಭಾನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೆರೆಮರೆಗೆ ಸರಿಯಲು ಕಾರಣವೇನು? ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿತ್ತು!

ಆಲೋಚನೆಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಪಷ್ಟ

ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಕೂಡ. ನಾನು ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಆಸೆ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಎಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ" ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಬೀನ್ ಫಹೀಮ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶ್ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ

1940ರಿಂದ 1970ರ ದಶಕದವರೆಗಿನ ಪೋಸ್ಟ್-ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಗೋವಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥಾಹಂದರ. ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ಮತ್ತು ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಏಳುಬೀಳಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 'ರಾಯ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 'ಟಿಕೆಟ್' ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶ್ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶ್ ಮತ್ತು ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಡಬ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್‌ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.