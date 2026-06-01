ಮದುವೆಯಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಹನಿಮೂನ್… ಗಂಡನ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ನವ ದಂಪತಿಗಳಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟು, ಜಪಾನ್ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ.
ಮದುವೆಯಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹನಿಮೂನ್
ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ, ಶೂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹನಿಮೂನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಜಪಾನ್ ಗೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಜಪಾನ್’ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಪತಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಮಯವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಈ ವೇಕೇಶನ್ ನ ಹಲವಾರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಡನ ತೋಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ
ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಜಪಾನ್ನ ಸುಂದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪತಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿರುವ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೊ ಇದಾಗಿದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮುದ್ದಾದ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಶನ್ ವೈರಲ್
ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಫೋಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಪಾನೀಸ್ ಫುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಫೋಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಫನ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪತಿ ಜೊತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಮಯ
ಈ ವೇಕೇಶನ್ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾಳ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಗು ಅವರ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಪತಿ ವಿಜಯ್ ಬ್ಲರ್ ಫೋಟೊ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಫೋಟೊಗಳ ಜೊತೆಗೆ Japan was extra fun this year! ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಫೋಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ಲರ್ ಫೋಟೊ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಇರಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಕಪಲ್, ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಮದುವೆ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ‘ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಇದೇ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
