ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತು
ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (Rakul Preet Singh) ಮತ್ತು 'ಸಿಂಗಂ' ಸ್ಟಾರ್ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ (Ajay Devgn) ಅವರ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. 'ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸಿ, ರಂಜಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ 'ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ 2' ಮೂಲಕ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಎಷ್ಟೇ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ, ಪ್ರೇಮಿಗಳಂತೆ ನಟಿಸಿದರೂ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಜೊತೆ ತಾನು 'ಸ್ನೇಹಿತೆ' (Friends) ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಕುಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರ.
"ನಾವು 'ದೋಸ್ತ್-ದೋಸ್ತ್' ಅಲ್ಲ" ಎಂದ ರಕುಲ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಬಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಕುಲ್, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಗೌರವ'ದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವುದು 'ದೋಸ್ತ್-ದೋಸ್ತ್' (Friendship) ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌರವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಾಂಧವ್ಯ. ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಟ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳವರು" ಎಂದು ರಕುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಮಾತು
ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ರಕುಲ್, ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಅಂತರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಅಥವಾ ಕಿರಿಯ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬೇಗನೆ ಬೆರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅಜಯ್ ಸರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ 'ಸರ್' ಎಂಬ ಗೌರವವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೊಸಬರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಅಜಯ್ ಸರ್ ಅವರ ಅಪಾರ ಅನುಭವದ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇರುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಂತರ" ಎಂದು ರಕುಲ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರೂ ಎಷ್ಟೇ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ರಕುಲ್ ಅವರು ಅಜಯ್ ಅವರನ್ನು 'ಸರ್' ಎಂದೇ ಸಂಭೋದಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಹಿರಿಯ ನಟರ ಬಗ್ಗೆ ರಕುಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಿನಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ 2' ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಅಂಶುಲ್ ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ 2' ಚಿತ್ರವು ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಮತ್ತು ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಲ್ಲದೆ, ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಜಾವೇದ್ ಜಾಫ್ರಿ, ಮೀಜಾನ್ ಜಾಫ್ರಿ, ಗೌತಮಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಇಶಿತಾ ದತ್ತಾ ಅವರಂತಹ ತಾರಾಬಳಗವಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವರದಿಗಳ (Sacnilk report) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ 51.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದಂತೆಯೇ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅಜಯ್ ಮತ್ತು ರಕುಲ್ ಜೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಗುರು-ಶಿಷ್ಯ'ರ ರೀತಿಯ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ರಕುಲ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಕತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.