- Home
- Entertainment
- Rakul Preet Singh: 'ದೀಪಾವಳಿ' ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್; ಇದಕ್ಕೇನಂತೀರಾ..?
Rakul Preet Singh: 'ದೀಪಾವಳಿ' ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್; ಇದಕ್ಕೇನಂತೀರಾ..?
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ರಕುಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಯೇ ಆಚರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಬಿಜಿಯಿದ್ದರೂ, ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಇರಲು ಅವರು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭ್ರಮ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟಿ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೋ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಬ್ಬಗಳು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳು.
ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭ್ರಮ!
ಅದರಲ್ಲೂ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದರೆ ರಕುಲ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ! ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳಿಗಿರುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ಸತ್ಯ.
ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭ್ರಮ!
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ರಕುಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಯೇ ಆಚರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಬಿಜಿಯಿದ್ದರೂ, ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಇರಲು ಅವರು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭ್ರಮ!
"ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಸತತವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ರಕುಲ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ.
ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭ್ರಮ!
ರಕುಲ್ ಅವರು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಇದು ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. "ನನಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು. ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸವಿಯುವುದು, ಮನೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮವರ ಜೊತೆ ನಗುವುದು" ಎಂದು ರಕುಲ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭ್ರಮ!
ಈ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದ್ದಂತೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಹಬ್ಬಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭ್ರಮ!
ರಕುಲ್ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಆಚರಣೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಇದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶುರುವಾಗುವ ಒಂದು ತಯಾರಿ. ಇಡೀ ಮನೆ ದೀಪಗಳಿಂದ, ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ಲಡ್ಡುಗಳು, ಕರಂಜಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು.
ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭ್ರಮ!
ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ರಕುಲ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿವೆ. "ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭ್ರಮ!
ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮನೆ ಬೆಳಗಿಸುವುದನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಸಾರುತ್ತದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭ್ರಮ!
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ, ಈ ವರ್ಷವೂ ರಕುಲ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ, ನಕ್ಕು ನಲಿದು, ರುಚಿಕರವಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ಅವರು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಮ್ಮವರ ಜೊತೆ ಇರುವುದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂತೋಷವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೀಪಾವಳಿಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ" ಎಂದು ರಕುಲ್ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭ್ರಮ!
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ. ರಕುಲ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಹಣ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಜೀವನವಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ರಕುಲ್ ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭ್ರಮ!
ಒಟ್ಟಾರೆ, ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬೆಸುಗೆಯ ಹಬ್ಬ. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಒಂದು ಸುಂದರ ಆಚರಣೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ರಕುಲ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರದೆ, ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.