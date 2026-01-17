Kannada

ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ

cricket-sports Jan 17 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Instagram/dani_willis
ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ ಅಂದರೆ ಬಿಬಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Getty
ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್‌ ಎದುರು ಮೇಲುಗೈ

ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ ಬಿಬಿಎಲ್‌ನ 37ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಶತಕ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು.

Image credits: Getty
ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಪತ್ನಿ ಯಾರು?

ಆಟದ ಹೊರತಾಗಿ, ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡ್ಯಾನಿ ವಿಲ್ಲಿಸ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Instagram/dani_willis
ಸಿನಿಮೀಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆ

ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಆಟದಂತೆಯೇ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಿನಿಮೀಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನಿ ವಿಲ್ಲಿಸ್ 2011 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾದಂತಿದೆ.

Image credits: Instagram/dani_willis
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು

ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನಿ ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಸ್ಮಿತ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ರಾಕ್‌ಫೆಲ್ಲರ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram/dani_willis
2018ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ

ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲು, ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2018 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು.

Image credits: Instagram/dani_willis
ಸ್ಮಿತ್‌ಗೆ ಸಿಗುವ ಬೆಂಬಲ

ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಡ್ಯಾನಿ ತಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟಸ್ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram/dani_willis

