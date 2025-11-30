- Home
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಎದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ, ಮಹೇಶ್ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು-ರಾಜಮೌಳಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ವಾರಣಾಸಿ'. ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಇದನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1300 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ವಿಶ್ವ ಸಾಹಸಿಗನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ 'ವಾರಣಾಸಿ'
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾ. ರಾಮಾಯಣದ ಲಂಕಾ ದಹನ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ರಾಮನಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ವಾರಣಾಸಿ' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವಾದ
ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. 'ವಾರಣಾಸಿ' ಹೆಸರನ್ನು ಬೇರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೊದಲೇ ನೋಂದಾಯಿಸಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಅದೇ ಹೆಸರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಿವಾದ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು.
'ವಾರಣಾಸಿ' ಹೊಸ ಟೈಟಲ್ ಇದೇನಾ?
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಟನೆಯ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು 'ರಾಜಮೌಳಿ ವಾರಣಾಸಿ' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ವದಂತಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ. 2027ರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
