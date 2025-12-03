- Home
ನೀವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಿಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು
ನೀವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಲಿಸ್ಟ್. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸೈಫ್ ಆಲಿ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವರೆಗೂ ನಟರು ಏನೆಲ್ಲಾ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ.
ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್
ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬಳಿ ಶೂಗಳು ಮತ್ತು ಜೀನ್ಸ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಶೂಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಇದೆ.
ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್
ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಾರಂತೆ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಗೆ ಸೋಪ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಚಿತ್ರ ಹವ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಸೈನರ್ ವರೆಗೂ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿಯಾದ ಸೋಪುಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆ.
ಆಮಿರ್ ಖಾನ್
ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲದಾಗ ಅಥವಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಶೂಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ. ಅವರು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ 80 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸೈನರ್ ಶೂಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್
ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಓದುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಾದ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೈಫ್ ತಮ್ಮ ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
