Raja Shivaji: 100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಲು ಸಜ್ಜಾದ ರಿತೇಶ್ ಸಿನಿಮಾ! 14ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು?
ರಾಜಾ ಶಿವಾಜಿ ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಮರಾಠಿ ಸಿನಿರಂಗದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ನಟನೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುವ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ.
Raja Shivaji Ends Week 2 on a Strong Note
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರುವ 'ರಾಜಾ ಶಿವಾಜಿ' 14ನೇ ದಿನದಂದು ಅಂದಾಜು 1.90 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗುರುವಾರದಂದು 2.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಬಹುದು ಎಂಬ ಆರಂಭಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ವಾರದ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
Film Crosses Major Milestone at the Marathi Box Office
Raja Shivaji Now Targets the Rs 100 Crore Club
ಈ ಚಿತ್ರವು ಈಗ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕ್ಲಬ್ನತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ 'ಸೈರಾಟ್' ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಗಳಿಕೆಯ ವೇಗ ಮುಂದುವರಿದರೆ, 'ರಾಜಾ ಶಿವಾಜಿ' ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲಿದೆ.
ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಭವ್ಯವಾದ ಕಥಾಹಂದರ, ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮರಾಠ ಯೋಧನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರೂಪಣೆಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸೆಳೆದಿದೆ.
