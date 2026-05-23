ಸೀರಿಯಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದ ನಟಿ ಮೃದುಲಾ ವಿಜಯ್. ಇವರ ತಂಗಿ ಪಾರ್ವತಿ ಕೂಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಪಾರ್ವತಿ ಓಡಿಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಸೀರಿಯಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದ ಅರುಣ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಪಾರ್ವತಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೃದುಲಾ ಈಗ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಂಗಿ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಗುಳ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನೇ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಮೆಂಟ್‌ಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು. ಅವಳು ಸೀರಿಯಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈ ಮದುವೆ ನಡೀತು. ಅದು ನನ್ನ ಮದುವೆಗೂ ಮುಂಚೆ. ಅವಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಕಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್‌ಗಳು ನಾನೇನೋ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ನೊಂದುಕೊಂಡು ಅತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇವ್ರ್ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನಾನೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮೃದುಲಾ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆ ಘಟನೆ ಆದಮೇಲೆ, ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು, 'ಮದುವೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. 'ಯಾರ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು?' ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ.

ಅವಳ ಜೊತೆ ನಿಂತೆವು

ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, 'ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದೆಯಲ್ಲ' ಅಂದ್ರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಜೊತೆ ಮಾತನ್ನೂ ಆಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಡೆದ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ, ಅವಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ನಾವು ಅವಳ ಜೊತೆ ನಿಂತೆವು ಎಂದು ಮೃದುಲಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.