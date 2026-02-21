- Home
- ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ರಾಜಮೌಳಿ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ!
ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಜಾನರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಜೊತೆಗೆ, ತಾವು ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಫೇವರಿಟ್ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾಸ್
ಪ್ರಭಾಸ್ ಸದ್ಯ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರರಿಂದ ಏಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ.
ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕೇರಾಫ್ ಪ್ರಭಾಸ್
ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ
ಪ್ರಭಾಸ್ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಾನರ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾಹುಬಲಿಯಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಬಾಸ್ ಮರೆತಿರುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
'ಗೀತಾಂಜಲಿ' ಪ್ರಭಾಸ್ ಇಷ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ
ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಗೀತಾಂಜಲಿ' ಚಿತ್ರ ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಅದು ತಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ' ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿಟ್ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ
ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ 'ಏಕ್ ನಿರಂಜನ್' ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಪುರಿ ಅವರಂತೆ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಬಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾತ್ರ 'ಬುಜ್ಜಿಗಾಡು'. ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮೊದಲು ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. 'ಏಕ್ ನಿರಂಜನ್' ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಭಾಸ್, ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಫೌಜಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಮಾನ್ವಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಡಿಮ್ರಿ ತೃಪ್ತಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
