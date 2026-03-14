ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಲ್ವಾ? ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್: ಉಸ್ತಾದ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಫುಲ್ ವೈರಲ್
ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಲ್ವಾ? ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್: ಉಸ್ತಾದ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಫುಲ್ ವೈರಲ್
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಟ್ರೇಲರ್ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್'. 'ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್' ನಂತರ ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಸಿನಿಮಾವು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಇದೀಗ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಅದ್ಭುತ
ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಕ್ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗ್ನಿಂದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಹೇಳುವ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡಿ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಇವೆ.
ಅವನು ನಿನಗೆ ಹೆದರಲಿಲ್ವಾ?
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ನಟ ಪಾರ್ತಿಬನ್ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಶುರುವಾಗುವುದೇ ವಿಲನ್ ಡೈಲಾಗ್ನಿಂದ. 'ಅವನು ನಿನಗೆ ಹೆದರಲಿಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಲ್ವಾ?' ಎಂದು ವಿಲನ್ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 'ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಲ್ಲ' ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಬರುವುದು ಪವನ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಲಿವೇಶನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಒಂದೇ ಪದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್
ಅವರು ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹೇಳುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪವನ್ 'ಮಾಯಮ್ಮೇ ಮಾಯಮ್ಮೇ' ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. 'ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಒಂದೇ ಪದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್' ಎಂದು ಪವನ್ ಹೇಳಿದಾಗ, 'ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೆಲುಗು ಪದವಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್' ಎಂದು ಹಾಸ್ಯನಟ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೇಳುವುದು ನಗು ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.
ಶಿಳ್ಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸುವುದು ಖಚಿತ
ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳಿಗೂ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. 'ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್... ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್... ಇಚ್ಚಿಪಡೆಸೆ ಗೋತ್ರಂ... ಇರಗಡೀಸೆ ನಕ್ಷತ್ರಂ' ಎಂದು ಪವನ್ ಹೇಳುವ ಡೈಲಾಗ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಶಿಳ್ಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸುವುದು ಖಚಿತ. 'ಈ ಸಲ ಅಭಿನಯ ಸಿಡಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಉಸ್ತಾದ್ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ತಮನ್ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ತಮನ್ ಅವರ ಬಿಜಿಎಂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
