- Pawan Kalyan: ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 100 ಬಾರಿ ನೋಡಿದ ಬಾಲಯ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು? ಪವರ್ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟವೇ?
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪವನ್ 100 ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದಾರಂತೆ! ಏನಿದರ ಅಸಲಿಯತ್ತು?
15
Image Credit : unstoppable
ಬಾಲಯ್ಯ - ಪವನ್ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ..
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ನಟಸಿಂಹ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮೆಗಾ ಹೀರೋ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಇವತ್ತಿನದಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ಬಾಲಯ್ಯ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ 'ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್' ಶೋನಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ.
25
Image Credit : Asianet News
ಇಬ್ಬರೂ ನೇರ ನುಡಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಇಬ್ಬರೂ ನೇರ ನುಡಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಇಷ್ಟ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಇದೇ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟೀಕೆಗೂ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಷ್ಟವಂತೆ.
35
Image Credit : Asianet News
ಸಮರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ ಇಷ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ
ಅದರಲ್ಲೂ 'ಸಮರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ತಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವೆಂದು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪವನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಆಪ್ತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ ನಟನೆ, ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನರಿಸಂಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪವನ್ ಭಾವಿಸಿದ್ದರಂತೆ.
45
Image Credit : our own
100 ಬಾರಿ ನೋಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ
ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, 'ಸಮರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪವನ್ ಸುಮಾರು 100 ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಂತೆ. ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೋಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಇದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ ಮೇಲೆ ಪವನ್ಗೆ ಇರುವ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯವಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
55
Image Credit : Asianet News
65ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಬಾಲಯ್ಯ ನಟನೆ
65ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಂದಮೂರಿ ನಟಸಿಂಹ ಬಾಲಯ್ಯ ಬಾಬು ಸಖತ್ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಅಖಂಡ 2' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಗೋಪಿಚಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
