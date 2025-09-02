- Home
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್-ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರಡು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು: ಕಾರಣವೇನು?
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜೋಡಿ ಎರಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಗೊತ್ತಾ?
ಕೆಲವು ಜೋಡಿಗಳು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷ್. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿಯೂ ಹಾಗೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?
ಬಂಗಾರಂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿನಿಮಾ. ಆವರೇಜ್ ಟಾಕ್ ಬಂದ್ರೂ ಪವನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು.
ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಪವನ್, ತ್ರಿಷಾಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತೋಕೆ ಕೈ ಕೊಡೋ ಸೀನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಆಫರ್ ಬಿಟ್ಟರು. ಆ ಪಾತ್ರ ತ್ರಿಷಾ ಮಾಡಿದ್ರು. "ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ಗಾಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟರಂತೆ" ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು.
ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕುಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಹೀರೋಯಿನ್ ಅನುಷ್ಕಾ. ಆದ್ರೆ ಪವನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟರು. ರವಿತೇಜಗೆ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ನ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು.
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಅನುಷ್ಕಾ ಹೊರಬಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಪವನ್ ಬಿಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಿಸ್ ಆದವು. ಈ ಜೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ನ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ.