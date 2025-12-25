'ಗೋಟ್ 3' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಟ ವಿನಾಯಕನ್, ಇದು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಫಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದವರಿಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನು ತಾನೇ ಅನುಭವಿಸುವುದಾಗಿಯೂ, ಯಾರೂ ತನಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಟ್ 3 ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಟ ವಿನಾಯಕನ್ಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿನಾಯಕನ್ ನಿನ್ನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ವಿನಾಯಕನ್ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕರ್ಮಫಲ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಈಗ, ನಟ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿನಾಯಕನ್ ಯಾವಾಗ ಸಾಯಬೇಕೆಂದು ಕಾಲವೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ವಿನಾಯಕನ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕಲಿಸಲು ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿನಾಯಕನ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಜ್ಞಾನವಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಆದ ಗಾಯವಿದು. ವಿನಾಯಕನ್ ಸತ್ತರೂ ಬದುಕಿದರೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 'ಕರ್ಮ' ಎಂದರೇನು ಎಂದು ನೀವ್ಯಾರೂ ವಿನಾಯಕನ್ಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿನಾಯಕನ್ನ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ವಿನಾಯಕನ್ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಪ ಮತ್ತು ಬೂಟಾಟಿಕೆಯ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಡ' ಎಂದು ವಿನಾಯಕನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕುತ್ತಿಗೆಯ ನರಕ್ಕೆ ಗಾಯ
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತಿರುಚೆಂದೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಗೋಟ್ 3' ಚಿತ್ರದ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ವಿನಾಯಕನ್ಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. 'ಕುತ್ತಿಗೆಯ ನರಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚಲನಶಕ್ತಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು' ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಬಳಿಕ ವಿನಾಯಕನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀಪ್ ಒಳಗೊಂಡ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ವೇಳೆ ವಿನಾಯಕನ್ ಅವರ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಶನಿವಾರ ಕೊಚ್ಚಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ನಡೆಸಿದ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ್ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಥಾಮಸ್ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಗೋಟ್ 3' ಎಂಬ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಚಿತ್ರವು 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಈದ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ವೇಣು ಕುನ್ನಪ್ಪಿಳ್ಳಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾವ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಬಾಬು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಫ್ರೈಡೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ.
'ಆಡು ಒರು ಭೀಕರ ಜೀವತಂ' ಮತ್ತು 'ಗೋಟ್ 2' ನಂತರ ಬರುತ್ತಿರುವ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಚಿತ್ರ 'ಗೋಟ್ 3'. ಜಯಸೂರ್ಯ, ವಿನಾಯಕನ್, ವಿಜಯ್ ಬಾಬು, ಸೈಜು ಕುರುಪ್, ಸನ್ನಿ ವೇಯ್ನ್, ಇಂದ್ರನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.