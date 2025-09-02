- Home
ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್.. ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ ಕೂಡ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು. ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ, ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 1971 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಬಾಪಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ನೆಲ್ಲೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು. ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದ ಪವನ್, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 1996 ರಲ್ಲಿ 'ಅಕ್ಕಡ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಇಕ್ಕಡ ಅಬ್ಬಾಯಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬಂದ್ರು. 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ತೊಲಿ ಪ್ರೇಮ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಜಾತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ 'ಹರಿಹರ ವೀರಮಲ್ಲು', 'ಓಜಿ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 2008 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯಂ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದ್ರು. ನಂತರ ಜನಸೇನ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
2019ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತು ಸೋತ ಪವನ್, 2024ರಲ್ಲಿ ಜನಸೇನ, ಬಿಜೆಪಿ, ಟಿಡಿಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಗೆದ್ದರು. ಪಿಠಾಪುರಂನಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ್ರು. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸಿಎಂ ಆದ್ರು.
ಇನ್ನು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 125 ರಿಂದ 140 ಕೋಟಿ ಇರಬಹುದು. ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ 164 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ, 65 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾ, ರಾಜಕೀಯ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಿಂದ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ 50 ರಿಂದ 60 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.