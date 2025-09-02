- Home
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಪವನ್ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ‘ಅಕ್ಕಡ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಇಕ್ಕಡ ಅಬ್ಬಾಯಿ’ ಇಂದ ಇವತ್ತಿನ OG, ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ?
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹೆಸರೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಖುಷಿ. ಇಂದು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಜೋಶ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ಗೆ ಹಿಟ್, ಫ್ಲಾಪ್ಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷಿಪಡ್ತಾರೆ. 1996ರಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪರಿಚಯವಾದರು. ಸ್ವಂತ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಆಗಿನ ‘ಅಕ್ಕಡ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಇಕ್ಕಡ ಅಬ್ಬಾಯಿ’ ಇಂದ ಇವತ್ತಿನ OG, ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ವರೆಗೂ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲೂ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್.
1996ರಲ್ಲಿ ‘ಅಕ್ಕಡ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಇಕ್ಕಡ ಅಬ್ಬಾಯಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹5,000 ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೇವಲ ₹50,000 ಮಾತ್ರ ಸಂಭಾವನೆಯಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದರಂತೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಳುವಳಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ನಟ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್. ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಈಗ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಉಳಿದ ನಟರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಿಟ್, ಫ್ಲಾಪ್ಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಡೈ ಹಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಹರಿಹರ ವೀರಮಲ್ಲು’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ‘OG’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಮೆಗಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್’ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿದೆ.
‘OG’ ಸಿನಿಮಾ ಸುಜಿತ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ‘ರನ್ ರಾಜಾ ರನ್’, ‘ಸಾಹೋ’ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಂತರ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. OG ಸಿನಿಮಾಗೆ ದಾಖಲೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಖಳನಟನಾಗಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅರುಲ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರಿಯಾ ರೆಡ್ಡಿ, ವೆನ್ನೆಲ ಕಿಶೋರ್, ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸುಮಾರು ₹250 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ₹100 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಂಭಾವನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ‘ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪವನ್ ₹172 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮಾದರಿಯ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ₹172 ಕೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ದಾಖಲೆ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬೇಕು.
ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಾದರೆ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ನಟ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಈ ಸಂಭಾವನೆಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. OG ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಪವನ್ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ‘ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್’ ಸಿನಿಮಾದ ₹172 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಪವನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.