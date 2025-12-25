- Home
- ಅದನ್ನು ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಡಿ... ಹುಡುಗಿಯರ ಡ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್!
'ದಂಡೋರಾ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಟ ಶಿವಾಜಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹುಡುಗಿಯರ ಡ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಲವರು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದ ಹೀರೋ
ಹೀರೋ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ನಂತರ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬಹಳ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರ '90's' ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 7ರ ನಂತರ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 'ಕೋರ್ಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮಂಗಪತಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದರು.
ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ
ಈಗ ಅವರು 'ದಂಡೋರಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾತುಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಮೊದಲು ಆಂಕರ್ ಸ್ರವಂತಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಅವರು, ನಂತರ ನಟಿಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ
'ಹುಡುಗಿಯರು, ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಕಂಡಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದರೆ ನಾವೇ ದರಿದ್ರ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂದ ಇರುವುದು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ, ಮೈ ಮುಚ್ಚುವ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, 'ಸಾ**' ಕಾಣಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಎದುರಿಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿದರೂ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 'ದರಿದ್ರ ಮುಂಡೆ, ಯಾಕೆ ಇಂಥಾ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದೀಯಾ?' ಅಂತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ. ಸೌಂದರ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯಾ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಉಡುಗೆ, ಭಾಷೆಯಿಂದಲೇ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಶಿವಾಜಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಸದ್ಯ ಶಿವಾಜಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಅವರು ಬಳಸಿದ 'ಸಾ**' ಪದ ಹಲವರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರು ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾಜಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಹಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
