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- 'ಇದೇ ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ'.. ಸ್ವಂತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಶಾಕ್ ಮೂಡಿಸಿದ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್'..!
'ಇದೇ ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ'.. ಸ್ವಂತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಶಾಕ್ ಮೂಡಿಸಿದ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್'..!
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕ ತಂದಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಯಾವುದೇ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕದ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್': ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ!
ಬೆಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭಿಸಿ, ಇಂದು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna) ಈಗ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್' ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಟನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ನಿಂದಲೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಕ್ರೋಕ್ಸ್' (Crocs) ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅದೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ..
ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಿಲ್ಲದ ಪಯಣವೇ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್!
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚೌಕಟ್ಟು (Mould) ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಯಾವುದೇ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕದೆ, ತನ್ನದೇ ಆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ 'ಕಿರಕ್' ಬೆಡಗಿ. "ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸದಾದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಭಾಷಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅದು ನನಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕ ತಂದಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು (Instincts) ನಂಬಿ ಮುನ್ನಡೆದೆ. ಇವತ್ತು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಆ ನಿರ್ಧಾರವೇ ನನ್ನ ಪಯಣವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ!
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಇತರರಂತೆ ನಾವು ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಾವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುವುದೂ ಅದನ್ನೇ. ನೀವು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿ," ಎಂಬ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಅನುಭವ:
ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ (Comfort) ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಂತೆ.
"ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಛತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೋಕ್ಸ್ ಕೇವಲ ಆರಾಮದಾಯಕವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೆಬಿಟ್ಜ್ (Jibbitz) ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು," ಎಂದು ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಸ್ಟಾರ್ ಗಿರಿಯ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಪುಷ್ಪ 2' ನಂತಹ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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