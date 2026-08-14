ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ? ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಮರ್ಶೆ.
ಸೂರ್ಯ 'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ನೀಡಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ ಅವರ 'ವಿಶ್ವನಾಥ್ & ಸನ್ಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ಕುಮಾರ್, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿತಾರಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಚೂನ್ ಫೋರ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗವಂಶಿ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸೌಜನ್ಯ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಸೂರ್ಯರ ಈ ಚಿತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆಯೇ? ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇ? ಈ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಸಂಜಯ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ (ಸೂರ್ಯ) ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ. 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ, ಅವನ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ನಿರ್ಮಲಮ್ಮ (ರಾಧಿಕಾ) ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಟಿ ಅಂಜಲಿ (ರವೀನಾ ಟಂಡನ್) ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು. ತಾಯಿಯ ಆಸೆಗಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಮೂಲಕ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ 'ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ' ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ, ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿ ಮೇಡಿ (ಮಮಿತಾ ಬೈಜು) ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಒಪ್ಪಂದ ಮುಗಿದರೂ ಆಕೆ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರಕರಣ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮಗನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಮಗುವನ್ನು ತಂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಗನಿಗಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ಏನು ಮಾಡಿದ? ದೂರವಾದ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾದನೇ? ಮೇಡಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನೇ? ಎನ್ನುವುದೇ ಚಿತ್ರದ ಉಳಿದ ಕಥೆ.
ಸೂರ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಈ 'ವಿಶ್ವನಾಥ್ & ಸನ್ಸ್' ಚಿತ್ರವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬವಿರಲಿ, ಬಡವರಿರಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ಭಾವನೆಗಳು ಒಂದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಎಂಟ್ರಿಯ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಜಾಲಿಯಾಗಿಯೂ, ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿಯೂ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ನಡುವಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮನಮುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ದುಃಖದ ಪಾತ್ರ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಹಂ ಬಿಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರ ಹಲವು ಕಡೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಅನಗತ್ಯವೆನಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಸೂರ್ಯನ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗಿಸುವಷ್ಟು ನಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಂಜಯ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟೈಕೂನ್, ಅಹಂಕಾರವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಿಯಾಗಿ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಗಿಸಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಾರವಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮನಾಗಿ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮೊದಲು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟು, ನಂತರ ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಪಾತ್ರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಉಳಿದ ನಟರೂ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಹಾಡುಗಳು ಕೇಳಲು ಇಂಪಾಗಿವೆ. ನಿಮಿಶ್ ರವಿ ಅವರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್ ಸೂಪರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಕೂಡ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನವೀನ್ ನೂಲಿ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಚಿತ್ರಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಗಳೂ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಚಿತ್ರದ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬರುವುದು ಮೈನಸ್ ಎನಿಸಿದರೂ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.