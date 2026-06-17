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- ಮದುವೆಯಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪತಿ ವಿಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗ್ ಹೇಳಿದ್ಯಾಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ? ಇಲ್ಲೇನೋ ಇದೆ ಗುಟ್ಟು!
ಮದುವೆಯಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪತಿ ವಿಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗ್ ಹೇಳಿದ್ಯಾಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ? ಇಲ್ಲೇನೋ ಇದೆ ಗುಟ್ಟು!
ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ 'ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್' 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯೂ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ.. !
"ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಗ ಬಾಳಸಂಗಾತಿ: ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯ ಮಧುರ ರಹಸ್ಯ!"
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ಸ್ಮೈಲ್ನಿಂದಲೇ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna). ಇತ್ತ 'ರೌಡಿ ಸ್ಟಾರ್' ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Devarakonda) ಎಂದರೆ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕ್ರೇಜ್. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ 'ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಲಿ ಎಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಹಾರೈಕೆ ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನನಸಾಯಿತು.
ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ 'ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್' ಕೊನೆಗೂ ಮದುವೆಯೆಂಬ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಮದುವೆಯ ದಿನ ವಿಜಯ್ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಬರಿ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲ, ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಈ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಿಂತಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದರು. "ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಎ" (Q&A) ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಬಹಳ ಕೂಲ್ ಆಗಿಯೇ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ: "ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು?"
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಷ್ಟೇ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೇ (Best Friend) ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ ಅವರೇ ತನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಸಿಗುವ ಖುಷಿಗಿಂತ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯನೇ ಪತಿಯಾದಾಗ ಸಿಗುವ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಾತುಗಳ ಒಳಾರ್ಥವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಜೋಡಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಡುತ್ತಾ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ಸ್ನೇಹ ಇಂದು ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ರಶ್ಮಿಕಾ, ವಿಜಯ್ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ "ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಗಾಧ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈಗ ಕೇವಲ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ನಾಯಕಿಯಲ್ಲ, ವಿಜಯ್ ಜೀವನದ ಹೀರೊಯಿನ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿಯ ಪ್ರೇಮ ಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಫಿಲ್ಮಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ" ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗೆಳೆಯನೇ ಗಂಡನಾದಾಗ ಸಿಗುವ ಕಿಕ್ಕೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವೇ? ಈ ಜೋಡಿಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ನೂರು ಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ.
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