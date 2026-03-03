ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ತಾಯಿಯಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪತಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಖಾಸಗಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಗ ವಿಹಾನ್ ಕೌಶಲ್ ಜನಿಸಿದ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ತಾಯಿಯಾದ ನಂತರ ಅವರು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಹೋಳಿ ಇದು. ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಕತ್ರಿನಾ ಪತಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸರಳವಾಗಿ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಿದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣದ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಯಾದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಹೋಳಿ
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೋಷಕರಾದ ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸರಳ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ, ತಾಯ್ತನದ ಹೊಳಪಿನೊಂದಿಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ವಿರಳ. ಫೋಟೋದ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ನಲ್ಲಿ ‘The Happiest Happy Holi’ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹೋದರರಾದ ಸನ್ನಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಇಸಾಬೆಲ್ ಕೈಫ್ ಕೂಡ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಜೋಡಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, ಕತ್ರಿನಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುಗಾರ್ತಿ ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಕರಾಚಿವಾಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರು ಪಾಪರಾಜಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಹತ್ತಿದ್ದರು.
ಮಗ ವಿಹಾನ್ ಕೌಶಲ್ನ ಸ್ವಾಗತ
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ, ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಕೈಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಫೋಟೋದ ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸ ಪೋಷಕರಾದ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು:
ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ. ವಿಹಾನ್ ಕೌಶಲ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಜೀವನ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗೆ ಪದಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ದಂಪತಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಜೋಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 'ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ಕಂತೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. 7 ನವೆಂಬರ್, 2025. ಕತ್ರಿನಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ," ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಕತ್ರಿನಾ 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2021 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಫೋರ್ಟ್ ಬರವಾರಾದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. (ANI) (ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)