- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಚೋಪ್ರಾ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಡೇಟ್ನಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಿಸ್, ಚುಂಬನ ರಹಸ್ಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಿಕ್
ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಚೋಪ್ರಾ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಡೇಟ್ನಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಿಸ್, ಚುಂಬನ ರಹಸ್ಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಿಕ್
ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಚೋಪ್ರಾ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಡೇಟ್ನಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಿಸ್, ಚುಂಬನ ರಹಸ್ಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಿಕ್, ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಚೋಪ್ರಾ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ನಿಕ್ , ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಿಸ್ ಮಾಡಿ ನಟಿಯನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಿಕ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಮೊದಲ ಡೇಟಿಂಗ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಚೋಪ್ರಾ ಸದ್ಯ ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬ್ಯೂಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜೋಪ್ರಾ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಂಗರ್ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಜೊತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಹೇಳಿದ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್, ಮೊದಲ ಡೇಟ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಘಟನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಿಸ್ ಘಟನೆ ಹೇಳಿದ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್
ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಚೋಪ್ರಾ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲ ಡೇಟಿಂಗ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಬಳಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಗಾಢವಾಗದುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಡೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವರ ಡೇಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ
ಜೇಕ್ ಶೇನ್ ನಡೆಸುಕೊಡುವ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್, ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ ಸಹೋದರ್ ಕೆವಿನ್ ಜೋನಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಪ್ತ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಾರ್ಟಿ ವೇಳೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಮಾತನಾಡಿದೆವು ಎಂದು ನಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಲ್ಲೆ ಒಕೆ
ಸಹೋದರ ಕೆವಿನ್ ಜೋನಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಹೈಪ್ ನೀಡಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಕೂಡ ಇರಿಸು ಮುರಿಸುಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದೇವು. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂದನಿಸಿತ್ತು. ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಿಸ್ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯೂಸಿ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ
ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ದೂರವಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಚೋಪ್ರಾ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯೂಸಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾಳೆ. ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಜೊತೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಭಾವನೆ ನಟಿ
ಭಾರತದ ನಟಿಯರ ಪೈಕಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ನಟಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಚೋಪ್ರಾ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆಯ ಸಂಭಾವನೆ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಗಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನಕ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ 30 ಕೋಟಿ ರೂೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಪಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ.
ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಭಾವನೆ ನಟಿ
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.