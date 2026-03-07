ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳೇ ಕಥೆ? ರವಿ ಮೋಹನ್ ಮೊದಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚಾಲನೆ
ರವಿ ಮೋಹನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ, ನಟ ರವಿ ಮೋಹನ್ ಇದೀಗ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಆನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ
ರವಿ ಮೋಹನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ, ನಟ ರವಿ ಮೋಹನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಆನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರಾಗಿದ್ದ ರವಿ ಮೋಹನ್, ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 'ರವಿ ಮೋಹನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಬಾಬು ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಈ ಮೊದಲೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ಯೋಗಿ ಬಾಬು ನಾಯಕ
ರವಿ ಮೋಹನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅವತಾರವೆತ್ತಿರುವ 'ಆನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಬಾಬು ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ಕೆನಿಶಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಆರತಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ರವಿ ಮೋಹನ್ಗೆ ಸದ್ಯ ಕೆನಿಶಾ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ರವಿ ಮೋಹನ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ರವಿ ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಕೆನಿಶಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 'ರವಿ ಮೋಹನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್' ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಗಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಚಾಲನೆ
ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿನ್ನೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ರವಿ ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಕೆನಿಶಾ ಇಬ್ಬರೂ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಪೂಜೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಹಲವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಜೀವನದ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಕಥೆ
ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾಗಿ ಇರಲಿದ್ದು, ರವಿ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಕಥೆಯಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಆನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಿವನ್ ಆಂಬ್ರೋಸ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸ್ಟಂಟ್ ಶಿವ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಮನೋಬಲ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಂಬಿಸಲಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಕಥಾವಸ್ತು ಏನು?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರವಿ ಮೋಹನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾವಸ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.