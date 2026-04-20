ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಿಂದ 27ರ ನಡುವೆ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ, ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಯಾವ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿವೆ?
ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಧಮಾಕಾ
ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮನರಂಜನೆ ಕಾದಿದೆ. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋವರೆಗೆ ಹಲವು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್.
ಸೀರೀಸ್ 24
ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸೀರೀಸ್ '24' ಅನ್ನು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಸೀರೀಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಜೈ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿಛಾಯ
ಮಲಯಾಳಂನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಪ್ರತಿಛಾಯ' ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಒಟಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಿಂದ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಸೀರೀಸ್ ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ನೈನ್-ನೈನ್
'ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ನೈನ್-ನೈನ್' ಸೀರೀಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೀಕಾಕ್ ಹಬ್ ಮೂಲಕ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀರೀಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ 8 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಡಿ ಸ್ಯಾಂಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರೆ ಬ್ರೌಘರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಿಂದ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೀಸನ್ 2
ಪೀಟರ್ ಕ್ಯಾಪಾಲ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕುಶ್ ಜಂಬೋ ಅವರ ಕ್ರೈಂ ಡ್ರಾಮಾ ಸೀರೀಸ್ 'ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್'ನ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಿರಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಿಂದ ಆಪಲ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, 'ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್: ಗಿಲ್ಗೊ ಬೀಚ್ ಮರ್ಡರ್ಸ್' ಸೀರೀಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಿಂದ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 'ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಶೋ' ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್-ಟೇಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 85
'ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್-ಟೇಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 85' ಸೀರೀಸ್ ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದೊಂದು ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಸಿನಿಮಾ ಅಪೆಕ್ಸ್
'ಅಪೆಕ್ಸ್' ಒಂದು ಸರ್ವೈವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಇದು ಕೂಡ ಈ ವಾರವೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಬಾಲ್ತಸರ್ ಕೊರ್ಮಾಕುರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿಜ್ ಥರಾನ್, ಟ್ಯಾರನ್ ಎಗರ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಎರಿಕ್ ಬಾನಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜಪಾನೀಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ಹೆಲ್
ಜಪಾನೀಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸೀರೀಸ್ 'ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ಹೆಲ್' ನಲ್ಲಿ ಎರಿಕಾ ಟೋಡಾ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಕಝುಕೊ ಹೊಸೋಕಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
