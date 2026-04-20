'ಯೂತ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ 'ಕಾಂತಾರ' ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ: "ಇದು ಪ್ರತಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ" ಎಂದು ಶೆಟ್ರು ಭಾವುಕ!

ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಕಾಂತಾರ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ (Rishab Shetty) ಅವರು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿರುವ ರಿಷಬ್, ಇದೀಗ ತಮಿಳಿನ 'ಯೂತ್' (Youth) ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಮರ್ಶೆ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

"ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತಂದ ಸಿನಿಮಾ"

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟ್ಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಗು ಇತ್ತು. #Youth ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಗಾಢವಾದ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆನ್ ಕರುಣಾಸ್ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಶೆಟ್ರು ಫಿದಾ!

ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನೂ ಮಾಡಿರುವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಕೆನ್ ಕರುಣಾಸ್ (Ken Karunaas) ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಷಬ್ ವಿಶೇಷ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಥೆ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಆಳವಾದ ನಟನೆಯನ್ನು ತೋರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ. ಕೆನ್, ನೀನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತೀಯಾ" ಎಂದು ಬೆನ್ನುತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ 'ಯೂತ್'

ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಯೂತ್' ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಕೇವಲ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ (Netflix) ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಟಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ಸರಳ ಕಥೆ, ಮನಮುಟ್ಟುವ ನಟನೆ

ಶಾಲೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸರಳತೆಯೇ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ವೆಂಜರಮೂಡು, ದೇವದರ್ಶಿನಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನ ನಟನೆಯನ್ನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಇಂತಹ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ತಂದಂತಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ ಈ 'ಯೂತ್' ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ!