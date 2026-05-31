CM Vijay-Trisha: ಸಾವಿನ ಮನೆಗೆ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಬಂದ ತ್ರಿಶಾಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕ್ಲಾಸ್; ಆ 'ಭಯಂಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ'ಗೆ ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿಎಂ-ನಟಿ?
ಅಂದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್, ಇಂದು ಸಾವಿನ ಮನೆ: ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ತ್ರಿಶಾ ಸವಾರಿ! ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ 'ಲಿಯೋ' ಜೋಡಿ!
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ಈಗ ಕೇವಲ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ ನಾಯಕ. ಪ್ರತಿ ನಡೆಯನ್ನೂ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಇಡಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಕಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ.
ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮೋಹಿನಿ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಶೋಕದಲ್ಲಿತ್ತು. ವಿಜಯ್ ಕೂಡ ಅಜಿತ್ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಬಿಸಿ ಏರಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ಅಜಿತ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ವಿಜಯ್ ಮೇಲಲ್ಲ, ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಇಳಿದ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಮೇಲೆ!
ಸಾವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದದ ಕಿಡಿ:
ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ವಿವಾದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವಾಹನದಿಂದ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜಲಾಂಛನವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. "ತ್ರಿಶಾ ಅವರೇನು ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಯೇ? ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆಯೇ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ನಾದ್ಯಂತ ಮಾರ್ದನಿಸುತ್ತಿವೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕಾರುಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ತ್ರಿಶಾ ಬಂದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ತ್ರಿಶಾ:
ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, "ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಗಾವಲು ಮತ್ತು ರಾಜ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ತ್ರಿಶಾಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕಿದೆ? ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರು ನಟಿಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ ಹಾಕಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಇಂದು ಸಾವಿನ ಮನೆಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೇ?
ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನವೇ ಬೇರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವೇ ಬೇರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭೇಟಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ 'ಗೆಳೆತನದ ಭೇಟಿ' ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮಾತ್ರ, "ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಲ್ಲ" ಎಂದು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ 'ಸಿಎಂ ಬೆಂಗಾವಲು - ತ್ರಿಶಾ' ವಿವಾದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿದ್ದು, ಇದು ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಶೋಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋದವರು ಈಗ ವಿವಾದದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ!
