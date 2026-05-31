150 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ, ಆದ್ರೂ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು, ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟುವ ಬಂಗಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸದಾ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ತಾರೆಯರು. ಆದರೆ, ಈ ಆಡಂಬರದ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ "ಅಪ್ಪಟ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ"ನಿದ್ದಾನೆ. ಅವರೇ ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸಿ, ಅಳಿಸಿ, ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಈ ನಟ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಟ:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೋ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ದಾರಿ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಸುಡು ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಬೆವರುತ್ತಾ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರ ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ತಿ 150 ಕೋಟಿ, ಆದ್ರೆ ಬದುಕು ಮಾತ್ರ ಹಳ್ಳಿಗನಂತೆ!
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ (Sanjay Mishra) ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ರಾಜನಂತೆ ಬದುಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸರಳತೆಯನ್ನು. ಶೂಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಗನಂತೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದು, ಕೈತೋಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ:
ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕೇವಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. "ಹಣ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹಮ್ಮು-ಬಿಮ್ಮು ಇಲ್ಲದೆ, ತಾನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನಟ ಎನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಈ ಗುಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ನಟ ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಈ ನಡೆ "ಬದುಕು ಸರಳವಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ಸುಂದರ" ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಇವರು, ನಿಜ ಜೀವನದ ಈ "ಸರಳತೆಯ ಪಾತ್ರ"ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.