ಕರಾವಳಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನ ‘ದೈವ’ ಭಕ್ತಿ: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ, ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ‘ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್’, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಪರಂವಃ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮಾಲೀಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ (Rakshit Shetty) ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ‘ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ’ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ಷಿತ್, ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಶಕ್ತಿ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆತವರಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡಿನ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾದ ‘ದೈವಾರಾಧನೆ’ಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೈವದ ಕೋಲ ಅಥವಾ ನೇಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ದೈವದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ನಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮರೆ ಹೋದ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಗುಳಿಗ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದೈವಗಳನ್ನು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೈವಗಳು ಆ ಭಾಗದ ಜನರ ರಕ್ಷಾ ಕವಚದಂತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಆರಂಭದ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ದೈವದ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತು, ದೈವದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಭಾವವನ್ನು ಕಂಡು "ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದರೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮರೆಯದ ಅದ್ಭುತ ನಟ" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕರಾವಳಿಯ ಕಂಪನ್ನು ಪಸರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭೆ
ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ‘ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ವೇಷ ಮತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಸೊಗಡನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ರೀತಿ ಇಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಬಂದ ‘ಕಾಂತಾರ’ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ರಕ್ಷಿತ್ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ‘ರಿಚರ್ಡ್ ಆಂಟೋನಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಇರಬಹುದೇ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
ಸರಳತೆಯೇ ಇವರ ಸೌಂದರ್ಯ
ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಪು, ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತ ರೀತಿ ಮತ್ತು ದೈವದ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಿಂತ ಭಕ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಇತರ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. "ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ" ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡರೂ, ಕರಾವಳಿಯ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ತನ್ನ ದೈವದ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ವಿನಯವಂತ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಈ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ತರಲಿ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ.