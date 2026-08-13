7 ಎಪಿಸೋಡ್, ಶಾಕಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್… ಈ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ
Web Series:ಅಮೆಜಾನ್ MX ಪ್ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸೀರೀಸ್ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಅಪರಾಧ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢತೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೀರೀಸ್ ನ ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂಗಳಿವೆ. OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ Amazon MX ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ , ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಿರೀಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಪಂಕಜ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ "ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟೀಸ್" ಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀರೀಸ್ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ನ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆದಿತ್ಯ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀರೀಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೀರೀಸ್ "ಆದಿತ್ಯ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ಸ್" ಕುರಿತು. ಈ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಆದಿತ್ಯ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಕಥೆ
ಈ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ, "ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟೀಸ್" ನಂತಹ ಸರಣಿಗಳು ಸಹ ಮಸುಕಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ಕಥೆಯು ಆದಿತ್ಯ ಮಜುಂದಾರ್ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಇವರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯ ಮಗಳ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಜೀವನ ತಲೆಕೆಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಥೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪದೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಆದಿತ್ಯ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಥೆ
ಈ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಖಾಸಗಿ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಆದಿತ್ಯ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಟಿ ತನ್ನನ್ನು ಯಾರೋ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇದು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಥೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಆದಿತ್ಯ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಚಿಕೆಗಳಿವೆ?
ಈ ಸರಣಿಯು ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಯು 20 ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ MX ಪ್ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ 7 ಸಂಚಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.