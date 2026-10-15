ಒಬ್ಬರೇ ನೋಡುವ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಲಯಾಳಂನ ಈ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡಿ
Malayalam Horror Movies : ನೀವು ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿಸುವಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಹಾರರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎದೆ ನಡುಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ ನೋಡಿ.
ಭೂತಕಾಲಂ
ಭೂತಕಾಲಂ ರಾಹುಲ್ ಸದಾಶಿವನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಲಯಾಳಂ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ, ಶೇನ್ ನಿಗಮ್ ಮತ್ತು ರೇವತಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಖಿನ್ನತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಧ್ವನಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಎರ್ಜಾ
ಜಯಕೃಷ್ಣನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಆನಂದ್ ನಟಿಸಿರುವ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವಳ ಪತಿ ರಂಜನ್ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಪ್ರಿಯಾ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದನ್ನ ತರುತ್ತಾಳೆ.ಅದನ್ನ ತಂದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು.
ಬ್ರಹ್ಮಯುಗಂ
'ಬ್ರಹ್ಮಯುಗಂ' ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಹಾರಾರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ 'ಕೊಡುಮೋನ್ ಪೊಟ್ಟಿ' ಎಂಬ ದುಷ್ಟ ಮಾಂತ್ರಿಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅರ್ಜುನ್ ಅಶೋಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಸದಾಶಿವನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು, 17ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಲಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಟಮಂತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರಕಂಪನಂ
'ಪ್ರಕಂಪನಂ' 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯ ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ. ಇದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪೊಂದರ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲಾದ ಕಥೆ. ವಿಜೇಶ್ ಪನತೂರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸುಕುಮಾರನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ವಂ ಮಾಯಾ
ಅಖಿಲ್ ಸತ್ಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿವಿನ್ ಪೌಲಿ ಮತ್ತು ರಿಯಾ ಶಿಬು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸ್ತಿಕನಾದ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರನು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದಾಗ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಆತ್ಮದ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಅವನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಅವನ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಮೂವಿ.
ವಡಕ್ಕನ್
'ವಡಕ್ಕನ್' ಮಲಯಾಳಂನ ಹಾರರ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ. ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಮೆನನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದ ಪ್ರಾಚೀನ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು 'ತೆಯ್ಯಂ' ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ನಿಗೂಢ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ.
ನೆಲ್ಲಿಕಂಪೋಯಿಲ್ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್
ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಸುತ್ತಾಡುವ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪಿನ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ; ಇದು ಹಾರರ್ , ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೌಫಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಥಾಮಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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