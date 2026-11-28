ಸಮಂತಾ ಹೆರಿಗೆ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತ ಹೊಕ್ಕುಳಬಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಭಾ ರಾಜು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ದೇವ್ ನಿಡಿಮೋರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವ ದಂಪತಿಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮಂತಾ ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಂದು ನಡೆದಿದ್ದೇನು? ಸಮಂತಾಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಯಾಗಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಶೋಭಾ ರಾಜು ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ಸಮಂತಾ, ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ದೇವ್ ನಿಡಿಮೋರ್ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಮಂತಾ ಹೆರಿಗೆ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬದವರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ!
ಸಮಂತಾಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರ ಪಿನ್ನಿ, ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಶೋಭಾ ರಾಜು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸುತ್ತ ಹೊಕ್ಕುಳಬಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಚಲನವಲನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಮಂತಾ ಕುಟುಂಬದವರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಶೋಭಾ ರಾಜು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಿದ ಕುಟುಂಬ!
ಮಗುವಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಶೋಭಾ ರಾಜು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ಬಳಿಕ ಸಮಂತಾಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಜನಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಂತೆ.
ಇನ್ನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶೋಭಾ ರಾಜು, ಇದೊಂದು ದೈವಿಕ ಪವಾಡ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ. ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಕುರಿತು ಕುಟುಂಬದ ಸಂತಸ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಆತಂಕದ ಸಂಗತಿಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.