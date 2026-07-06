ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್!
ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ 'ಕ್ಷಮಾದಾನ ಯೋಜನೆ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ 10 ಆನೆ ದಂತಗಳು ಮತ್ತು ದಂತದಿಂದ ಮಾಡಿದ 13 ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ
ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಂತಕಥೆ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ (Mohanlal) ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಟ್ಟು 10 ಆನೆ ದಂತಗಳು ಮತ್ತು ಆನೆಯ ದಂತದಿಂದ ಮಾಡಿದ 13 ಕಲಾತ್ಮಕ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಇರುವುದಾಗಿ ಕೇರಳ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟ, ಇದೀಗ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಈ ಆಸ್ತಿ ವಿವರ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ 'ಕ್ಷಮಾದಾನ ಯೋಜನೆ' ಅಡಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಘೋಷಣೆ
ಕೊಚ್ಚಿಯ ಮಲಯಾತ್ತೂರ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಅರಣ್ಯ ಕಚೇರಿಯ (Malayattoor Divisional Forest Office) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ವಿಶೇಷ 'ಕ್ಷಮಾದಾನ ಯೋಜನೆ' (Amnesty Scheme) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ನೋಂದಾಯಿಸದ, ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸದಂತೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿ ನಟ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ದಂತಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿದ ದಂತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ; 46 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ, ಬಾಲಾಜಿ ವಿಗ್ರಹ ಪತ್ತೆ
ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೇವಲ 4 ಆನೆ ದಂತಗಳು ಇರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ 6 ಆನೆ ದಂತಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ದಂತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆನೆ ದಂತದಿಂದ ಕೆತ್ತಲಾದ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 13 ಐವರಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಸುಮಾರು 46 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ (46 kg) ಇದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಈ ಬಹುತೇಕ ಆನೆ ದಂತಗಳು ತಮಗೆ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಪರಂಪರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ ಅಥವಾ ತಾವು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ (Gifts/Inherited) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ. ನಟ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 10 ಆನೆ ದಂತಗಳು ಮತ್ತು 13 ದಂತದ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಕೃತತೆ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಎನ್ಎ (DNA) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
2011 ರ ಐಟಿ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಗಿದ್ದ ತಾರೆಯ ರಹಸ್ಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್
ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ಈ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. 2011 ರಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (IT Department) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಟ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದ ಆನೆ ದಂತಗಳು ಮತ್ತು ಐವರಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಸೂಕ್ತ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಜೋಡಿ (ನಾಲ್ಕು) ಆನೆ ದಂತಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ರಮ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.
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ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಮೇಲಿನ ಈ ಅರಣ್ಯ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು (Withdraw) ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು (Trial Court) ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ತದನಂತರ ನಟ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಜಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು, ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ನೀಡಿ, ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಆನೆ ದಂತಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ್ದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು (Ownership Certificates) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟ ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1972ರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗು ಕನಿಷ್ಟ 10 ಸಾವಿರ ದಂಡ ಹಾಕುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
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