Mallika Sherawat: ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟ-ನಟಿಯರು ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ನಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್. ಆ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗಿದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ.
ನನ್ನ ಹೆಸರು 'ರೀಮಾ' ಅಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಟನೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬ ದೂರ ಮಾಡಿದಾಗ, ತಾಯಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು. 2002ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇವರು, 2004ರ 'ಮರ್ಡರ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟ-ನಟಿಯರು ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ನಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್. ಸದ್ಯ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದ 'ದಿ ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ 2' ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆಯೇ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ರೀಮಾ ಲಂಬಾ. ಆದರೆ, ಆ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗಿದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮ್ಯಾಶಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಆಗಲೇ ತುಂಬಾ ಜನ ರೀಮಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆಗ ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 'ರೀಮಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಬದಲಿಸೋಣ. ಏನಾದ್ರೂ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಹೆಸರು ಇಡೋಣ. ರೀಮಾ ಅಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ' ಅಂತ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು" ಎಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ರೀಮಾ ಲಂಬಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ಹೊಸ ಹೆಸರು 'ಮಲ್ಲಿಕಾ' ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟವಾಯಿತಂತೆ. "ಸರಿ, ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು 'ಮಲ್ಲಿಕಾ' ಅಂತ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಿದರು, ನನಗೂ ಆ ಹೆಸರು ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ 'ಮಲ್ಲಿಕಾ' ಹೆಸರು ಬಂತು. ಇನ್ನು 'ಶೆರಾವತ್' ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದರು" ಎಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಹೇಳಿದರು.
ತಂದೆಯ ಕಡೆಯವರು ನಟಿಯಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು. "ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ" ಎಂದರು ಮಲ್ಲಿಕಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೀಮಾ ಲಂಬಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು 2002ರ 'ಜೀನಾ ಸಿರ್ಫ್ ಮೇರೆ ಲಿಯೇ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ನಂತರ, ಗೋವಿಂದ್ ಮೆನನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಖ್ವಾಹಿಶ್' (2003) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ಆರಂಭಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕ ಯಶಸ್ಸು
ಆದರೆ, ಅವರನ್ನು ಮನೆಮಾತಾಗಿಸಿದ್ದು 2004ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಮರ್ಡರ್' ಸಿನಿಮಾ. ಅನುರಾಗ್ ಬಸು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಎರೋಟಿಕ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು. ಇದು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ 'ಪ್ಯಾರ್ ಕೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್' (2006) ಮತ್ತು 'ವೆಲ್ಕಮ್' (2007) ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅವರಂತೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ರಜನಿಕಾಂತ್, ಟಬು, ರೇಖಾ, ಮಹಿಮಾ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ನರ್ಗೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.