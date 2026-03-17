ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್' ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೇಜರ್ ರವಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೇಜರ್ ರವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದವು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದೇ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೈನಿಕ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರದ ಕಾರಣ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು.
ಆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೇಜರ್ ರವಿ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮೂವಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ತಾನು ಎದುರಿಸುವ ಟ್ರೋಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಜರ್ ರವಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
"ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. 'ಏನ್ರೀ, ಆ ನಟನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋಕೆ ಆಗಲ್ವಾ?' ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ರಕ್ಷಕರಂತೆ ಕೆಲವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. 'ಇನ್ನಾದರೂ ಅವರನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ' ಅಂತಾರೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಇದೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದಾಗ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾನೂ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಮೇಜರ್ ರವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲು ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬೇಕು. ಸ್ನೇಹ ಬೇರೆ, ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಬೇರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತರೆ ನನಗೂ ಮುಜುಗರ, ಅಣ್ಣನಿಗೂ (ಮೋಹನ್ಲಾಲ್) ಮುಜುಗರ ಅಂತ ಲಾಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹೇಳುವವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರಲಿ," ಎಂದು ಮೇಜರ್ ರವಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.