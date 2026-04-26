ಮೀನಾ 'ನೋ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯ 'ಯೆಸ್' ಅಂದ್ರು.. ಆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರಾಗಿದ್ದವರು ಮೀನಾ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ. ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೀನಾ ನೋ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮೀನಾ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸುಮನ್, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರಂತಹ ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದರೆ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್, ವಿಜಯ್ ಕಾಂತ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ನಟಿಯರು ಈಗ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೀನಾ ಈಗಲೂ 'ದೃಶ್ಯಂ' ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೀನಾ, ಸೌಂದರ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ 'ನರಸಿಂಹ' ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 'ಪಡೆಯಪ್ಪ' ಎಂದು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀಲಾಂಬರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರದ್ದು ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರ. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮೀನಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀನು ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮೀನಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರಂತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 'ಮುತ್ತು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೀನಾ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆ.ಎಸ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. 'ನರಸಿಂಹ' ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮೀನಾ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೀನಾ ತಾಯಿ ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ, ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಸೌಂದರ್ಯ ಪಾಲಾಯಿತು.
ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೀನಾ ಅವರೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ, ಮೀನಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅವರ ಪತಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಮಿಳು ನಟ ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಮೀನಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ, ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೋ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
