'ಮದುವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವುದು, ಉಂಗುರ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಲೇಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ'

‘ಮದುವೆ ಏಕೆ? ಮಗು ಸಾಕು’ ಎಂದ್ರಾ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಮಗಳು ದಿವ್ಯಾ?

ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಹೀರೋ ಆದವರು ನಟ ಸತ್ಯರಾಜ್. ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ನಟನೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪೆರಿಯಾರ್ ಅವರ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಇವರು ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸತ್ಯರಾಜ್ ಅವರ ಮಗ ಸಿಬಿರಾಜ್, ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ನಟನೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕನಾಗಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯರಾಜ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ದಿವ್ಯಾ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 'ಮಹಿಳ್ಮತಿ' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದಿವ್ಯಾ ಸತ್ಯರಾಜ್ ತೀವ್ರ ಪ್ರಚಾರ

ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾ ಸತ್ಯರಾಜ್ ತೀವ್ರ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು, ನಟ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾ ಸತ್ಯರಾಜ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಹಲವರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿವೆ.

ಮದುವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದಿವ್ಯಾ, 'ಮದುವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವುದು, ಉಂಗುರ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಲೇಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಬಂಧವೂ ಇರಬಾರದು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗು ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಮಗು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಕಡ್ಡಾಯವನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಮಗು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, 'ನನಗೆ ಜಾತಕ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೇ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ' ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದಿವ್ಯಾ ಸತ್ಯರಾಜ್, 'ನಾನೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಪೋಷಕರ ಮುಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇ ಆ ಸೋಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

 'ನನ್ನ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂತೋಷವೇ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಮದುವೆಯಾದರೂ ಸರಿ, ಆಗದಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಅದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ದಿವ್ಯಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೆಲವರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು ಎಂದು ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 