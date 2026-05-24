- Salman Khan: ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ 'ಅದೊಂದು ಕೊರತೆ' ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಎಲ್ಲಾ ಲವರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು.. ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಟ!
ಇಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಳಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಇದೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ 'ಸಿಂಗಲ್'. 58ರ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೂ ಈ 'ಟೈಗರ್' ತನ್ನ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರಾ?
ಬಾಲಿವುಡ್ 'ಬ್ಯಾಚುಲರ್' ಭಾಯ್ಜಾನ್ಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ? ಸಲ್ಲು ಮಿಯಾ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆ 'ಸಿಕ್ರೆಟ್' ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ದಬಂಗ್' ಸ್ಟಾರ್, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದ 'ಟೈಗರ್', ಸಲ್ಲು ಮಿಯಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan) ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 58ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಈ 'ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್' ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ!
ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮುರಿದ ಮದುವೆ!
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೋಮಿ ಅಲಿ, ಸಂಗೀತಾ ಬಿಜಲಾನಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ವರೆಗೆ ಹಲವು ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಬಿಜಲಾನಿ ಜೊತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ, ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯೂ ಅಚ್ಚಾಗಿತ್ತು! ಆದರೆ ಮದುವೆಗೆ ಕೇವಲ 5 ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸಲ್ಲು ಮದುವೆ ಎಂಬ ಎರಡಕ್ಷರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ತಾಳಿದ್ದರು.
ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆ ಕೊರತೆ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಕಬೂಲರಿ!
ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯ 'ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸೆದಾಗ, ಸಲ್ಲು ತುಂಬಾನೇ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. "ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲಾ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ನಾನೇ!" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ, "ಮೊದಲನೇ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ, ಆಕೆಯದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಇರಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಎರಡನೇ ಹುಡುಗಿ ಹೋದಾಗಲೂ ಆಕೆಯಲ್ಲೇ ಕೊರತೆ ಹುಡುಕಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಹುಡುಗಿಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ, ನಾನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ತಪ್ಪು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ಮನದಾಳದ ಮಾತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಹುಡುಗಿಯರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲು ವಿಫಲತೆ!
ಹುಡುಗಿಯರು ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯತಮನಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅದನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಬಹುಶಃ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಲು ನಾನು ವಿಫಲನಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಅದು ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಲ್ಲು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಳಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಇದೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ 'ಸಿಂಗಲ್'. 58ರ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೂ ಈ 'ಟೈಗರ್' ತನ್ನ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಈ 'ಬ್ಯಾಚುಲರ್' ಲೈಫ್ಗೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿದ್ದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಈ ದಬಂಗ್ ಖಾನ್ ಅಸಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದ ಕಟು ಸತ್ಯ.
