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- Disha Patani: ಕೈಯಲ್ಲಿ 500 ರೂ. ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ ದಿಶಾ ಈಗ 75 ಕೋಟಿ ಒಡತಿ: ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ!
Disha Patani: ಕೈಯಲ್ಲಿ 500 ರೂ. ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ ದಿಶಾ ಈಗ 75 ಕೋಟಿ ಒಡತಿ: ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ!
Disha Patani Income: ನಟಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿಗೆ ಈಗ 34 ವರ್ಷ. ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರು, ಇಂದು 75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ. ಸಿನಿಮಾ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮೂಲಕ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭ
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿಗೆ ಈಗ 34 ವರ್ಷ. ಜೂನ್ 13, 1992ರಂದು ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ದಿಶಾ, ಇಂದು ಗ್ಲಾಮರ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಈ ಪಯಣ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಿಶಾ ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಆದರೂ, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಂದು ದಿಶಾ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯಲ್ಲದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದಲೂ ಅವರು ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ...
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ?
34 ವರ್ಷದ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು. ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿಶಾ, ಇಂದು ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಿಶಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಮುಂಬೈನ ಖಾರ್ ವೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ರುಸ್ತಮ್ಜಿ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್'ನಲ್ಲಿ 6 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 4 BHK ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗಿದೆ. ದಿಶಾಗೆ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇದ್ದು, ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಝ್, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, BMW 7 ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಆಡಿ A6 ನಂತಹ ಹಲವು ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳಿವೆ.
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅವರು 5 ರಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ 1 ರಿಂದ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲು 50 ರಿಂದ 75 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿ
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ 2015ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಲೋಫರ್' ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ 'ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ: ದಿ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ' (2016). ಬಳಿಕ ಚೀನಾದ ಆಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ 'ಕುಂಗ್ ಫೂ ಯೋಗ' (2017) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ನಂತರ 'ಬಾಘಿ 2', 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD', 'ಕಂಗುವಾ', 'ಮಲಂಗ್', 'ಭಾರತ್', 'ಬಾಘಿ 3', 'ರಾಧೆ', 'ಏಕ್ ವಿಲನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್', 'ಯೋಧ', 'ಓ ರೋಮಿಯೋ' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ 2-3 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳು 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಮತ್ತು 'ಆವಾರಾಪನ್ 2'. 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 26 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
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