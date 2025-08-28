- Home
55ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ನಟಿ ಯಾರು?
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರ ಜೀವನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸದಿದ್ದರೆ ಮೋಸ ಹೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ನಟಿಯರ ಜೀವನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ. ಈಗ 55ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಓರ್ವ ನಟಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ವದಂತಿಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯಳಾಗಿದ್ದಳು ಈ ಹಿರಿಯ ಸುಂದರಿ. ಅವರು ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? 1970ರಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ, 1991ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 'ಸೌದಾಗರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಸುಮಾರು 33 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮನೀಷಾ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ. ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಈ ಸುಂದರಿ, ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ 12 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಏಕೈಕ ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಗಂಡನಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು 55ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 2010ರಲ್ಲಿ, ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ನೇಪಾಳದ ಉದ್ಯಮಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ದಹಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 2012ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ವಿವೇಕ್ ಮುಶ್ರನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದವು. 1996ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಸ್ವತಃ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಅವರು DJ ಹುಸೇನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ನಂತರ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಸೆಸಿಲ್ ಆಂಥೋನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧವೂ ಕೆಲಕಾಲದ ನಂತರ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ನಂತರ ನಟ ಆರ್ಯನ್ ವೈದ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಾಯಭಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನ್ ಕಾನ್ರಾಯ್ ಮುಂತಾದವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದವು. ಈ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ತಾರಿಕ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ, ಮಾಡೆಲ್ ರಾಜೀವ್ ಮೂಲ್ಚಂದಾನಿ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ಚೌತಾ, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡೋರಿಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮನೀಷಾ ಸ್ವತಃ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ ವದಂತಿಗಳಾಗಿವೆ.