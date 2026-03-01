ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನ ಆಳಿದ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. 99 ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸಿ 100ನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗ್ತಿರೋ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗದ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸಿನಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಪರಂಪರೆ ಅಖಿಲ್ ವರೆಗೂ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಹೀರೋಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಊಪಿರಿ'ಯಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳತ್ತಲೂ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ 'ಕೂಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದರೂ, ಅವರು ಆಸೆಪಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗದ ಒಂದು ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 66 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡು ಮಾಡಲಾಗದ ಒಂದು ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಅದುವೇ ಅವರ ಕನಸಿನ ಪಾತ್ರ. 'ಸೂಪರ್ಮ್ಯಾನ್' ಮಾದರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾವ ನಿರ್ದೇಶಕರೂ ಅಂತಹ ಕಥೆ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ.
100ನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ
ನಾಗಾರ್ಜುನರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಲ್ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೂಪರ್ಹೀರೋ ಕಥೆ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದು, ಆಯ್ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ತಮ್ಮ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂತರ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಸಹ ಅವರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.