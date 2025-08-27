- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಜಯಸುಧಾಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಒಬ್ಬ ಸಿಎಂ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ: ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರು ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ?
ಜಯಸುಧಾಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಒಬ್ಬ ಸಿಎಂ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ: ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರು ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ?
ನಟಿ ಜಯಸುಧಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಆಪ್ತರು, ಗೆಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಿಎಂ ಜಯಸುಧಾಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರು ಆ ಸಿಎಂ?
- FB
- TW
- Linkdin
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸಹಜ ನಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಯಸುಧಾ. ಎನ್ಟಿಆರ್, ಎಎನ್ಆರ್ನಿಂದ ಕೃಷ್ಣ, ಶೋಭನ್ ಬಾಬು, ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ನಿಂದ ಮೋಹನ್ ಬಾಬುವರೆಗೂ ಎರಡು ತಲೆಮಾರಿನ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯುವ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜಯಸುಧಾ ತಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಿಎಂ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿಎಂ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ 'ಅಮ್ಮ' ಜಯಲಲಿತಾ. ಆಗ ಜಯಲಲಿತಾ ಸಿಎಂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಜಯಸುಧಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ, ಜಯಲಲಿತಾ ನನ್ನ ರೂಮ್ಗೆ ಬಂದು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.”
“ಜಯಲಲಿತಾ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ನಾನು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು” ಅಂತ ಜಯಸುಧಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಜಯಸುಧಾ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿವೆ.
“ಜಯಲಲಿತಾರ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಾಲದು. ನಾನು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರಿತು ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಜಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು” ಎಂದು ಜಯಸುಧಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಯಸುಧಾ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸಿಕಂದ್ರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.