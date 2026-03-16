ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕುರಿತ ವಿವರಗಳು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿವೆ.
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಟನೆಯ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದರು.
ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪವನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. 'ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಆಸ್ಕರ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ. ಅಂತಹ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹೀರೋ ಎಂದರೆ ಅಣ್ಣ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಾತ್ರ' ಎಂದು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹೇಳಿದರು.
'ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯೋಣ' ಎಂದು ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು. 'ನಿಮಗೆ ಹೀರೋ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕರೆಯಬೇಡಿ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ತಮ್ಮ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕರೆಯಿರಿ' ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಣ್ಣನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹೀರೋ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪವನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೋವಿಡ್, ಕಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಡವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣವಿದೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಕಥೆ ಕೇಳದೆಯೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ನನಗೆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 'ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ನನ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು ಎಂದು ಪವನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನೀವು 'ದೇಹಿ' ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
ನನಗೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಟಿಸುತ್ತೇನೆ. ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. 'ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೀವು 'ದೇಹಿ' ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ' ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ. 18ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ 'ಪುಷ್ಪ 2', ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.