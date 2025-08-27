- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಟಿ ಲಾವಣ್ಯ: ಮೆಗಾ ಸೊಸೆ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್!
ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಟಿ ಲಾವಣ್ಯ: ಮೆಗಾ ಸೊಸೆ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್!
ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಇನ್ನೆರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2 Min read
Share this Photo Gallery
- FB
- TW
- Linkdin
14
Image Credit : Lavanya Tripathi/Instagram
ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಾಯಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರು 'ಸತಿ ಲೀಲಾವತಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆಯಾದ ನಂತರ ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
24
Image Credit : Lavanya Tripathi/Instagram
ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದಂದು ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆಗಲೂ ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿಗೆ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮೆಗಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಣಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.
34
Image Credit : Lavanya Tripathi/Instagram
ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಮತ್ತು ಲಾವಣ್ಯ 'ಮಿಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದು ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಮೊದಲು ಲಾವಣ್ಯಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇವರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ 2023 ರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
44
Image Credit : Lavanya Tripathi/Instagram
2023 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ 2025 ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಾವಣ್ಯ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಲಾವಣ್ಯ OTT ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಪುಲಿ ಮೇಕ', 'ಮಿಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್' ನಂತಹ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯಾದ ನಂತರವೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
Related Stories