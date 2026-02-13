- Home
- ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ನಟಿ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದರು!
Mamta Mohandas: The Actress Who Defeated Cancer Twice ನಟಿ ಮಮತಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ನಂತರ ವಿಟಿಲಿಗೋವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ 'ಗೂಳಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಜೀವನವು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಸೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಈಕೆ. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಈ ನಾಯಕಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ.
ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗದೆ, ಅವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನೇಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಟಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಅನೇಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಾಕೆ. NTR ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈಕೆ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗೂಳಿ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಅವರು ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದ ನಟಿ ಮಮತಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರಿಹರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಯುಖಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಮತಾ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ಮಮತಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ' ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯಮದೊಂಗ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಟಿಸಿದ ಕಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಿದ್ದ ಮಮತಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಜೀವನ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ್ದರು.
ಕೊನೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾದಾಗಲೂ, ಮಮತಾ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ತಾವು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದ ಮಮತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅವರ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ರುದ್ರಂಗಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
