ಪತ್ನಿ ನಮ್ರತಾ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ?
ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಯೋಚಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ರತಾ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದೆ ಮಹೇಶ್ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಎದುರಿಸಿದರಂತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
ತಂದೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಮಗ
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ನಟನಾ ವಾರಸುದಾರರಾಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, ತಂದೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಮಗ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದರು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸತತ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಂಶಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಮ್ರತಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಮಹೇಶ್, ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ರತಾ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖ
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ರತಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಥೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ರತಾ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಮಹೇಶ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಳಿ ಬರುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನಮ್ರತಾ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಓಕೆ ಎನಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ಹೀಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಹೇಶ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ರತಾ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಕೇಳದೆ ನಟಿಸಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಂತೆ ಮಹೇಶ್.
ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್
ಈ ನಡುವೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು 'ಸೀತಮ್ಮ ವಾಕಿಟ್ಲೋ ಸಿರಿಮಲ್ಲೆ ಚೆಟ್ಟು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಬೇರೆ ಯೋಚಿಸದೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಡ್ಡಾಲ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಓಕೆ ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಡ್ಡಾಲ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ 'ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಂ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ರತಾಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದರೂ ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ತೀವ್ರ ನಿರಾಸೆ
'ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಂ' ಸಿನಿಮಾ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ತೀವ್ರ ನಿರಾಸೆಗೊಂಡರು. 'ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಂ' ಅನುಭವದ ನಂತರ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಹೇಶ್ಗೆ ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ರತಾ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ರತಾ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರವೇ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ
ಸದ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಜೊತೆ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1500 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
